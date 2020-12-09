Наука и технологии
Сегодня 15:05
ВОЗ предупредила о вреде компьютерных игр в период пандемии
Они могут спровоцировать стресс и функциональные нарушения
Специалист ВОЗ в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк предупредил о вреде компьютерных игр в период пандемии.
Так, по словам Позняка, во время пандемии коронавируса чрезмерное увлечение играми может привести к возникновению дополнительного стресса. Нездоровая тяга к видеоиграми может также спровоцировать функциональные нарушения.
”В такие сложные времена, как пандемия COVID-19, когда люди должны оставаться дома и значительно нарушается нормальный распорядок дня, можно легко впасть в нездоровые модели поведения, такие как чрезмерная игра в видеоигры”, - предупредил Позняк, напомнив о необходимость сохранения баланса между времяпровождением в сети и вне. Помимо прочего специалист отметил, что на сегодняшний день игровой расстройство входит в редакцию Международной классификации болезней.