ВОЗ предупредила о вреде компьютерных игр в период пандемии

Так, по словам Позняка, во время пандемии коронавируса чрезмерное увлечение играми может привести к возникновению дополнительного стресса. Нездоровая тяга к видеоиграми может также спровоцировать функциональные нарушения.

”В такие сложные времена, как пандемия COVID-19, когда люди должны оставаться дома и значительно нарушается нормальный распорядок дня, можно легко впасть в нездоровые модели поведения, такие как чрезмерная игра в видеоигры”, - предупредил Позняк, напомнив о необходимость сохранения баланса между времяпровождением в сети и вне. Помимо прочего специалист отметил, что на сегодняшний день игровой расстройство входит в редакцию Международной классификации болезней.