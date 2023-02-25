ВОЗ предупредила о вспышке холеры, которая может затронуть 1 млрд человек

23:01, 25 февраля 2023
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ВОЗ предупредила о вспышке холеры, которая может затронуть 1 млрд человекО вспышках болезни сообщили ещё 3 страны
Руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Филипп Барбоза на брифинге в Женеве сообщил, что более 1 млрд людей подвержены риску заболевания холерой.
Фото: Abcnews.go.com
По словам Барбозы, в 2022 году в мире заболело на 50% людей больше, чем в 2021. Он отметил, что ещё 3 страны сообщил о вспышках холеры и теперь их общее количество достигло 22 в 5 регионах присутствия ВОЗ. При жители 43 стран подвержены прямому риску заболевания холерой.
«По нашим оценкам, более 1 млрд людей в 43 странах напрямую подвергаются риску заболевания холерой», — заявил Барбоза.