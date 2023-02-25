ВОЗ предупредила о вспышке холеры, которая может затронуть 1 млрд человек

По словам Барбозы, в 2022 году в мире заболело на 50% людей больше, чем в 2021. Он отметил, что ещё 3 страны сообщил о вспышках холеры и теперь их общее количество достигло 22 в 5 регионах присутствия ВОЗ. При жители 43 стран подвержены прямому риску заболевания холерой.

«По нашим оценкам, более 1 млрд людей в 43 странах напрямую подвергаются риску заболевания холерой», — заявил Барбоза.