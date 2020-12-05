ВОЗ признала, что вакцина от COVID-19 не уничтожит болезнь полностью

Об этом сообщил глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан. ”Вакцины не означают полное отсутствие COVID-19”, - отметил представитель ВОЗ. Глава организации Тедрос Гебрейесус, в свою очередь, добавил, что успехи специалистов в области разработки вакцины воодушевляют и позволяют видеть “свет в конце туннеля”. В то же время в ВОЗ переживают по поводу того, что люди могут подумать, что пандемия уже завершилась, тогда как по правде это не так.

За все время пандемии коронавируса с болезнью столкнулись 65,8 млн людей. Из них выздоровело 42,2 млн, а умерло 1,52 млн.