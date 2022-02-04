ВОЗ: российскую вакцину «Спутник V» могут совсем скоро признать на международном уровне

Но теперь, судя по всеу, начались изменения. Так, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что процесс регистрации российской вакцины против коронавируса может завершиться уже в ближайшее время.

Я очень хороший оптимист​​​. Конечно, спекулировать не буду, но от декабря месяца, даже от ноября месяца процесс идёт очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится, а про окончательное решение — это скажет комиссия, ничего не могу сказать. Мелита Вуйнович

Специалист отметила, что ВОЗ получила все необходимые документы для регистрации «Спутника V» лишь 30 декабря 2021 года. В то же время она уточнила, что даже после признания прививки организацией, страны смогут запрещать въезд привитыми «Спутником V».