ВОЗ: российскую вакцину «Спутник V» могут совсем скоро признать на международном уровне

Наука и технологии
Сегодня в 08:43
1 мин.
ВОЗ: российскую вакцину «Спутник V» могут совсем скоро признать на международном уровнеНеужели это наконец-то произойдёт?
Практически всю вторую половину 2021 года по сети ходили разговоры, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вот-вот зарегистрирует российскую вакцину «Спутник V». Но время шло, а дело так и не двигалось с мёртвой точки.
Но теперь, судя по всеу, начались изменения. Так, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что процесс регистрации российской вакцины против коронавируса может завершиться уже в ближайшее время.
Я очень хороший оптимист. Конечно, спекулировать не буду, но от декабря месяца, даже от ноября месяца процесс идёт очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится, а про окончательное решение — это скажет комиссия, ничего не могу сказать. Мелита Вуйнович
Специалист отметила, что ВОЗ получила все необходимые документы для регистрации «Спутника V» лишь 30 декабря 2021 года. В то же время она уточнила, что даже после признания прививки организацией, страны смогут запрещать въезд привитыми «Спутником V».
Источник: Lenta.ru