ВОЗ точно знает, в какую сторону движется COVID-19

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ВОЗ точно знает, в какую сторону движется COVID-19Но и не забывает про другие сценарии
Глава техгруппы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что COVID-19 постепенно становится эндемичным. Пока что это полностью не произошло, но, по словам Керкхове, ВОЗ рассматривает и другие варианты развития ситуации.
По словам Марии, коронавирус идет к тому, чтобы стать эндемичным. Но пока не все так просто.
Мы в самой середине этой пандемии, и уровень распространения, его интенсивность, а также уровень влияния новых заражений на ключевые медицинские услуги, уровень госпитализации, очень значительны … но мы еще к этому (эндемичности) не пришли
Мария Ван Керкхове
Глава техгруппы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ
Напомним, что эндемические заболевания — это такие заболевания, которые характерны для определённой местности, и постоянно присутствующая в сообществе людей.
Специалист уточнила, что ВОЗ берет во внимание разные сценарии развития ситуации вокруг COVID-19. По ее мнению, все дело в элементе непредсказуемости, приводя в пример грипп, который является типичным сезонным заболеванием, которое можно спрогнозировать.
Источник: РИА новости