ВОЗ точно знает, в какую сторону движется COVID-19

Напомним, что эндемические заболевания — это такие заболевания, которые характерны для определённой местности, и постоянно присутствующая в сообществе людей.

Специалист уточнила, что ВОЗ берет во внимание разные сценарии развития ситуации вокруг COVID-19. По ее мнению, все дело в элементе непредсказуемости, приводя в пример грипп, который является типичным сезонным заболеванием, которое можно спрогнозировать.