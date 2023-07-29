Воздух в Челябинске очистят с помощью искусственных деревьев

Учёные из Челябинска создали необычное искусственное дерево, способное очищать воздух от смога. Эта конструкция выглядит как большой каркас с панелями, которые покрыты живым влажным мхом. Именно мох выполняет роль очистки воздуха, и по мере загрязнения его срезают. Учёные утверждают, что такое искусственное дерево способно очищать огромное количество воздуха — до пяти тысяч кубометров в час, что эквивалентно работе двухсот натуральных деревьев.

Этот уникальный фильтр может быть установлен как внутри зданий, так и на улицах. Он пригодится в плотно застроенных районах или на местах с токсичными выбросами. Команда учёных считает, что такое дерево может стать эффективным решением для улучшения качества воздуха в городах. Влажный мох позволяет ловить и удерживать вредные вещества, тем самым уменьшая загрязнение окружающей среды.