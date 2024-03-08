Воздушный шар NASA установил новый рекорд

Миссия GUSTO включала телескоп, привязанный к научному воздушному шару с нулевым давлением размером со стадион, который поднимался на высоты более 38 000 метров. Он занимается созданием карты большей части галактики Млечный Путь, включая галактический центр, а также близлежащую спутниковую галактику Большое Магелланово Облако.

Телескоп измерял выбросы углерода, кислорода и азота из материи между звездами, чтобы помочь ученым лучше понять жизненный цикл межзвездного газа в Млечном Пути. Благоприятные ветры в стратосфере в сочетании с достаточным солнечным питанием, предоставляемым летом на полюсе, позволили GUSTO установить рекорд NASA, прежде принадлежавший шару Super Trans-Iron Galactic Element Recorder (SuperTIGER), который поднимался в декабре 2012 года и продержался в воздухе более 55 дней.