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Наука и технологии
Опубликовано 08 марта 2024, 00:51
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Воздушный шар NASA установил новый рекорд

Он пробыл в воздухе 57 дней
Миссия NASA под названием Галактическая/внегалактическая спектроскопическая терагерцовая обсерватория ULDB (GUSTO) запустила гигантский научный воздушный шар с базы Мак-Мёрдо в Антарктиде 31 декабря. Шар продержался в воздухе 57 дней, 7 часов и 38 минут, что стало самым продолжительным полетом среди всех миссий агентства.
Воздушный шар NASA установил новый рекорд

© Ferra.ru

Миссия GUSTO включала телескоп, привязанный к научному воздушному шару с нулевым давлением размером со стадион, который поднимался на высоты более 38 000 метров. Он занимается созданием карты большей части галактики Млечный Путь, включая галактический центр, а также близлежащую спутниковую галактику Большое Магелланово Облако.

Телескоп измерял выбросы углерода, кислорода и азота из материи между звездами, чтобы помочь ученым лучше понять жизненный цикл межзвездного газа в Млечном Пути. Благоприятные ветры в стратосфере в сочетании с достаточным солнечным питанием, предоставляемым летом на полюсе, позволили GUSTO установить рекорд NASA, прежде принадлежавший шару Super Trans-Iron Galactic Element Recorder (SuperTIGER), который поднимался в декабре 2012 года и продержался в воздухе более 55 дней.