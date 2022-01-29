Возле границы Крыма пролетел неизвестный самолёт в связке с разведывательным Boeing из США

Отмечается, что летательный аппарат не удалось идентифицировать ни по каким открытым мониторинговым ресурсам. Но действовал он не один, а в связке с разведывательным американским самолётом Boeing RC-135W. Самолёты находились на высоте 5 тысяч метров.

Вероятность, что это было пассажирское судно, исключена, так как его манёвр напоминал имитацию атаки на Севастополь. При этом самолёт не пересёк границу России.