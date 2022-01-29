Возле границы Крыма пролетел неизвестный самолёт в связке с разведывательным Boeing из США

Наука и технологии
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Возле границы Крыма пролетел неизвестный самолёт в связке с разведывательным Boeing из СШАИ совершил манёвр, похожий на имитацию атаки
У границ России, возле Крыма, самолёт, который так и не удалось опознать, совершил манёвр, предположительно, имитирующий атаку на Севастополь.
Отмечается, что летательный аппарат не удалось идентифицировать ни по каким открытым мониторинговым ресурсам. Но действовал он не один, а в связке с разведывательным американским самолётом Boeing RC-135W. Самолёты находились на высоте 5 тысяч метров.
Вероятность, что это было пассажирское судно, исключена, так как его манёвр напоминал имитацию атаки на Севастополь. При этом самолёт не пересёк границу России.
Источник: Avia.pro