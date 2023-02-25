Возле Камчатки зафиксировали землетрясение

Землетрясение произошло на расстоянии 170 км от административного краевого центра Петропавловска-Камчатского. О силе подземных толчков какой-либо официальной информации нет, равно как и о наличии разрушений и пострадавших.

Известно, что эпицентр землетрясения находился возле юго-западного побережья Камчатки и залегал на глубину 65 км. км.