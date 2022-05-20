Возможен ли в России новый всплеск заболеваемости коронавирусом

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Возможен ли в России новый всплеск заболеваемости коронавирусомОбъяснили в Роспотребнадзоре
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила, может ли осенью произойти всплеск заболеваемости коронавирусом.
Специалист рассказала, что коронавирус всё больше становится похож на сезонную инфекцию, поэтому всплеск заболеваемости может произойти осенью. Это стандарт для сезонных заболеваний.
Осенью обостряются многие респираторные болезни, в том числе сезонные вирусы.
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