Возможна ли вакцина от коронавируса со сроком действия больше 5 лет

Наука и технологии
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Возможна ли вакцина от коронавируса со сроком действия больше 5 летОтвет неоднозначный
Александр Гинцбург, директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассказал, при каком условии появится возможность изобрести долгосрочную вакцину от коронавируса.
Ученый объяснил, что создание вакцины от COVID-19 действием в 5-10 лет зависит от штаммов самого вируса, с которыми предстоит столкнуться. Он назвал это обстоятельство решающим условием для процесса изобретения препарата.
Все зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнемся, что эволюция нам новенького подкинет в плане, соответственно, тех патогенов, с которыми придется создавать вакцину
Александр Гинцбург
Глава Центра имени Гамалеи
Источник: РИА новости