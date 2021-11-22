Наука и технологии
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Возможна ли вакцина от коронавируса со сроком действия больше 5 лет

Ответ неоднозначный
Александр Гинцбург, директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассказал, при каком условии появится возможность изобрести долгосрочную вакцину от коронавируса.
Возможна ли вакцина от коронавируса со сроком действия больше 5 лет

Ученый объяснил, что создание вакцины от COVID-19 действием в 5-10 лет зависит от штаммов самого вируса, с которыми предстоит столкнуться. Он назвал это обстоятельство решающим условием для процесса изобретения препарата.

Все зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнемся, что эволюция нам новенького подкинет в плане, соответственно, тех патогенов, с которыми придется создавать вакцину

Александр Гинцбург
Глава Центра имени Гамалеи
Источник: РИА новости
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