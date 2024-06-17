Возможно ли полностью отказаться от паролей для аутентификации в сервисах

Традиционно для доступа к интернет-аккаунтам требуются пароли, которые должны быть длинными и сложными для большей защиты данных. Неверное использование паролей может сделать аккаунты уязвимыми для кибермошенников, угрожая их безопасности. Об этом говорит Ксения Кокорева, которая руководит командой информационной безопасности Почты Mail.ru.

Кроме того, процесс аутентификации через пароль не всегда удобен из-за необходимости его постоянного ввода и частых изменений.

Современный тренд — использование методов беспарольной аутентификации, таких как биометрическая идентификация (например, отпечатков пальцев или распознавание лица), одноразовые коды и другие инновационные способы подтверждения личности. Эти методы обеспечивают более высокий уровень безопасности, поскольку электронный ключ хранится только на устройстве пользователя и не передаётся по сети, что минимизирует риск утечек данных и кибератак.