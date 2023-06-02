Возможно ли полностью защититься от киберугроз

Вопреки надежде на полную безопасность гаджетов, сайтов и соцсетей, киберэксперт Сергей Вакулин заявил, что невозможно достичь 100% защиты. Он комментировал случай, когда ФСБ обнаружила шпионскую операцию США через вредоносное ПО, которое попало на смартфоны Apple, включая устройства простых россиян и дипломатов. Тем не менее, эксперт отметил, что это не повод отказываться от использования таких устройств.

Сергей Вакулин подчеркнул, что существуют вирусы, программные ошибки и уязвимости, о которых иногда уже известно, а иногда ещё нет. Однако он считает, что отказываться от использования продукта из-за наличия вируса, на который вскоре найдут лечение, это как не выходить из дома из-за возможности попадания под машину или падения метеорита.

Отметим, что на российском рынке разработка отечественных смартфонов займёт некоторое время, и пока таких устройств не будет доступно широкой публике.