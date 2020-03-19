Наука и технологии
Сегодня 13:33
Возможно, Sony все же показала PlayStation 5 на вчерашней презентации
Но это пока неточно
Вчера вечером состоялось онлайн-мероприятие, на котором компания Sony впервые рассказала о своей новой консоли — PlayStation 5. К сожалению, презентация получилась настолько пресной, что многие пользователи остались недовольными не только тем, как она протекала, но и ее итогами. В первую очередь из-за того, что нам не показали консоль и не назвали ее цену. Но, возможно, японская компания все же показала устройство в рамках вчерашнего мероприятия.
По крайней мере, такую версию выдвинули пользователи сети на основе одного из слайдов, промелькнувших на презентации. На нем можно рассмотреть фигуру с надписью "PS5", расположенной поверх. И, что интересно, данная фигура очень сильно напоминает схему, утекшую в сеть некоторое время назад под видом патента компании Sony.
Возможно, японцы и вправду решили таким нетривиальным образом показать дизайн PlayStation 5 раньше задуманного, чтобы “отсылку” заметили самые внимательные фанаты компании. А возможно, люди просто пытаются придумать сенсацию на пустом месте и на деле фигура со слайда так и останется просто фигурой со слайда.