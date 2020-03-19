Возможно, Sony все же показала PlayStation 5 на вчерашней презентации

Вчера вечером состоялось онлайн-мероприятие, на котором компания Sony впервые рассказала о своей новой консоли — PlayStation 5. К сожалению, презентация получилась настолько пресной, что многие пользователи остались недовольными не только тем, как она протекала, но и ее итогами. В первую очередь из-за того, что нам не показали консоль и не назвали ее цену. Но, возможно, японская компания все же показала устройство в рамках вчерашнего мероприятия.