Возможно, в Европе туристы нашли новые следы «снежного человека»

Туристы обнаружили эти следы, прогуливаясь по побережью в графстве Девон недалеко от города Торки в Великобритании. Следы вели из чащи леса, расположенного вдоль побережья, отпечатки были видны на участке длиной около 20 метров и сворачивали обратно в чащу.

Один из туристов рассказал, что обратил внимание на следы, потому что они были больше человеческих, учитывая, что у него 46 размер обуви.