Опубликовано 07 марта 2024, 00:14
1 мин.
Возможно, в Европе туристы нашли новые следы «снежного человека»А возможно, у страха глаза велики
Туристы рассказали, что увидели необычные и странные следы, похожие на человеческие. Люди прогуливались на пляже и увидели на тропе следы, как они предположили, «снежного человека», или йети.
© Ferra.ru
Туристы обнаружили эти следы, прогуливаясь по побережью в графстве Девон недалеко от города Торки в Великобритании. Следы вели из чащи леса, расположенного вдоль побережья, отпечатки были видны на участке длиной около 20 метров и сворачивали обратно в чащу.
Один из туристов рассказал, что обратил внимание на следы, потому что они были больше человеческих, учитывая, что у него 46 размер обуви.