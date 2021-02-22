Возможности новейшего беспилотника С-70 «Охотник» раскрыты российским лётчиком испытателем

Так, по словам специалиста, тяжёлый ударный беспилотник умеет поражать цели по команде с Су-57 — пилоту нет никакой необходимости говорить что-либо, чтобы отдать команду «Охотнику», пишет РИА Новости. При этом возможностей отечественного истребителя хватает для самостоятельного определения назначаемой БПЛА цели.

По мнению Фролова, в будущем С-70 и вовсе станет полностью автоматизированным — задел на это у него есть уже сейчас.

Напомним, что ранее стало известно о свежих планах Минобороны России, согласно которым министерство намерено на две-три эскадрильи истребителей пятого поколения Су-57 создавать одну с их ведомыми. В качестве последних и будет выступать С-70 «Охотник».