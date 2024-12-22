Возможный покупатель TikTok приступил к поиску нового руководства соцсети

Маккорт недавно заявил, что получил устные обещания от инвесторов его интернет-компании вложиться в покупку TikTok на сумму $20 млрд. Шансы Маккорта увеличились после того, как федеральный апелляционный суд США поддержал закон Конгресса, согласно которому ByteDance, материнская компания TikTok, должна продать американское приложение ресурса.

Потенциальный покупатель TikTok намерен изменить рекламную модель соцсети таким образом, что это позволит пользователям контролировать рекламу и контент. Соцсеть сможет получать доходы через электронную коммерцию и лицензирование пользовательских данных для обучения ИИ с согласия пользователей.

«Когда вы разрешаете использовать свои данные и получаете за это вознаграждение, это кардинально меняет подход, предоставляя пользователям больше возможностей», — подчеркнул Маккорт в интервью.