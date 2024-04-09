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Наука и технологии
Опубликовано 09 апреля 2024, 14:09
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Возобновляемая энергия станет альтернативой дизельному топливу

На Южном полюсе
Недавнее исследование показало, что возобновляемая энергия может стать жизнеспособной альтернативой дизельному топливу для научных исследований на Южном полюсе. Исследование глубоко разбирает возможность замены части производства энергии на Южном полюсе возобновляемыми источниками.
Возобновляемая энергия станет альтернативой дизельному топливу

© Ferra.ru

На протяжении всего времени пребывания людей в Антарктиде континент служит местом для научных исследований. Одной из научных станций, расположенной там, является станция Амундсена-Скотта на Южном полюсе. В настоящее время эта станция использует исключительно невозобновляемые источники энергии, а именно дизельное топливо, для питания инструментов и обеспечения тепла для персонала.

Недавнее исследование ученых из Аргоннской национальной лаборатории и Национальной лаборатории возобновляемой энергии (NREL) США показывает, что возобновляемая энергия может быть жизнеспособной альтернативой. Их анализ, опубликованный в журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews, исследует возможность замены части производства энергии на Южном полюсе возобновляемыми источниками.

Это исследование является первым шагом к доказательству возможности перехода на возобновляемые источники энергии на Южном полюсе. Согласно исследованию, замена 95% необходимого дизельного топлива для обеспечения 170 кВт энергии на станции на Южном полюсе сэкономит примерно 57 миллионов долларов за 15 лет, после начальных инвестиций в размере 9,7 миллиона долларов.

Возобновляемая энергия станет альтернативой дизельному топливу
© Argonne National Laboratory and National Renewable Energy Laboratory