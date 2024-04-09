Возобновляемая энергия станет альтернативой дизельному топливу

На протяжении всего времени пребывания людей в Антарктиде континент служит местом для научных исследований. Одной из научных станций, расположенной там, является станция Амундсена-Скотта на Южном полюсе. В настоящее время эта станция использует исключительно невозобновляемые источники энергии, а именно дизельное топливо, для питания инструментов и обеспечения тепла для персонала.

Недавнее исследование ученых из Аргоннской национальной лаборатории и Национальной лаборатории возобновляемой энергии (NREL) США показывает, что возобновляемая энергия может быть жизнеспособной альтернативой. Их анализ, опубликованный в журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews, исследует возможность замены части производства энергии на Южном полюсе возобновляемыми источниками.

Это исследование является первым шагом к доказательству возможности перехода на возобновляемые источники энергии на Южном полюсе. Согласно исследованию, замена 95% необходимого дизельного топлива для обеспечения 170 кВт энергии на станции на Южном полюсе сэкономит примерно 57 миллионов долларов за 15 лет, после начальных инвестиций в размере 9,7 миллиона долларов.