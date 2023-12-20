Возвращение Blue Origin спустя 15 месяцев: ракета подняла в космос 33 эксперимента

Хотя на борту не было пассажиров, ракета взмыла в небо Техаса, неся полезную нагрузку из 33 экспериментов NASA, исследовательских институтов и коммерческих компаний.

Среди полезных нагрузок — эксперименты, демонстрирующие технологию водородных топливных элементов в условиях микрогравитации, а также изучение прочности планетарных грунтов в условиях различной гравитации.

Двигатель BE-3PM приводил ракету в движение более двух минут, подняв ее на высоту более 100 км. Ракета-носитель совершила безупречно точную посадку рядом со стартовой площадкой, а капсула грациозно опустилась на трех парашютах, завершив 10-минутную миссию.