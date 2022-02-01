Возвращение к корням: OnePlus готовит новый 5G-смартфон дешевле 23 тысяч рублей

Со временем, к сожалению, компания отошла от своих же принципов. Она начала выпускать флагманы по цене сопоставимой со стоимостью новых iPhone.

Но есть шансы, что скоро всё поменяется. По данным инсайдеров, уже 11 февраля OnePlus представит новый телефон, который будет стоить заветные «менее 300 долларов» (23 тыс рублей). Называться новинка будет OnePlus Nord 2 CE.

В основу аппарата ляжет чип Snapdragon 695, при этом размер его дисплея составит 6,59 дюйма. Ожидается, что устройство будет поддерживать технологию 5G, иметь от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ памяти постоянной.

Ёмкость аккумулятора смартфона составит 5000 мАч, быстрая зарядка получит мощность в 33 Вт. Ещё из интересного стоит отметить основную камеру на 64, 2 и 2 Мп. В свою очередь селфи-камера сможет похвастаться разрешением в 16 Мп.