Впереди планеты всей: Китай решил узаконить биткоин-ETF, пока США думают

Впереди планеты всей: Китай решил узаконить биткоин-ETF, пока США думаютЭто может помочь позициям биткоина в мире
Китай заявил о планах узаконить биткоин-ETF на фоне неопределённости в США. Пока в США не определились с дальнейшей судьбой спотовых биткоин-ETF, Китай заявил о планах узаконить эти активы. Об этом заявило правительство Гонконга.
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По мнению криптоаналитика Артура Хейса, соучредителя биржи BitMEX, на фоне экономического и геополитического противостояния США и Китая решение гонконгских властей может принести BTC существенную пользу. Конкуренция позволит вывести криптовалюту и ETF на новый уровень, в том числе в межгосударственных отношениях.
«Конкуренция — это замечательно. Если в США есть прокси-управляющий активами BlackRock, который запускает ETF, то и Китаю, вероятно, нужен собственный прокси-управляющий активами», — сообщил Хейс в соцсети Х.