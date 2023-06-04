Впервые в истории учёные смогли передать энергию из космоса на Землю

Впервые в истории учёные смогли передать энергию из космоса на ЗемлюНа два года обогнали японцев
Учёные из Калифорнийского технологического института провели успешный эксперимент по передаче энергии из космоса на Землю.
Это первый подобный случай за всю историю. Достичь такого результата удалось при помощи экспериментальной орбитальной установки Space Solar Power Demonstrator (SSPD-1).
Аппарат использовал солнечные панели для сбора энергии, которая затем передавалась на Землю в виде микроволнового излучения.
Учёные уделяют внимание гибким микроволновым передатчикам, которые используют интерференцию и элементы управления синхронизацией для фокусировки энергии.
Что интересно, эксперимент также включал в себя передачу энергии между передатчиками внутри модуля и на Землю, но с небольшой мощностью, не предназначенной для коммерческого использования.
Напомним, что японские учёные также планируют провести подобный эксперимент, но лишь в 2025 году.