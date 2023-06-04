Впервые в истории учёные смогли передать энергию из космоса на Землю

Это первый подобный случай за всю историю. Достичь такого результата удалось при помощи экспериментальной орбитальной установки Space Solar Power Demonstrator (SSPD-1).

Аппарат использовал солнечные панели для сбора энергии, которая затем передавалась на Землю в виде микроволнового излучения.

Учёные уделяют внимание гибким микроволновым передатчикам, которые используют интерференцию и элементы управления синхронизацией для фокусировки энергии.

Что интересно, эксперимент также включал в себя передачу энергии между передатчиками внутри модуля и на Землю, но с небольшой мощностью, не предназначенной для коммерческого использования.

Напомним, что японские учёные также планируют провести подобный эксперимент, но лишь в 2025 году.