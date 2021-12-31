Впервые за 22 года ученые обнаружили рыбу использующую плавники для ходьбы по дну

Этот представитель семейства брахионихтиевых, в дикой природе встречался всего пять раз, и последний раз ее видел дайвер-любитель у побережья полуострова Тасман, к юго-востоку от Хобарта, в 1999 году.

Но во время недавнего обследования морского парка "Тасманский разлом" ученые сделали открытие, которого они не ожидали.