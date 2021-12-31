Впервые за 22 года ученые обнаружили рыбу использующую плавники для ходьбы по дну

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Впервые за 22 года ученые обнаружили рыбу использующую плавники для ходьбы по днуИ выглядит она непривычно
В глубинах морского парка у юго-западного побережья Австралии была замечена редкая рыба, способная “ходить” по дну, недавно она была объявлена исчезающей после того, как ее не видели в течение 22 лет.
Этот представитель семейства брахионихтиевых, в дикой природе встречался всего пять раз, и последний раз ее видел дайвер-любитель у побережья полуострова Тасман, к юго-востоку от Хобарта, в 1999 году.
Но во время недавнего обследования морского парка "Тасманский разлом" ученые сделали открытие, которого они не ожидали.
Мы обнаружили розовую рыбу-руку … Ее видели всего несколько раз за последнее столетие или около того, так что это очень, очень редкий вид, и считалось, что он находится на стадии вымирания
Авторы находки
Об этой рыбе известно немного, но считалось, что она обитает в водах глубиной от 15 до 40 метров у восточного побережья Тасмании - предположение, которое теперь опровергнуто, потому что этот экземпляр найден на глубине 120 метров.
Источник: abc news