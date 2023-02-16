Наука и технологии
22:02, 16 февраля 2023
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Вплоть до 21 февраля вас будут чаще стараться обмануть телефонные мошенники: с чем это связано

Рассказал представитель Сбербанка

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» рассказал, что мошенники изучают и используют для своей деятельности все значимые инфоповоды. Тем более они не прошли мимо предстоящего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Вплоть до 21 февраля вас будут чаще стараться обмануть телефонные мошенники: с чем это связано

Фото: Goodfon.com

По словам Кузнецова, мошеннические сценарии, связанные с посланием, появляются оперативно. Поэтому гражданам нужно быть бдительными.

Новые сценарии появляются с очень высокой скоростью. 21 числа планируется послание президента России Федеральному собранию, уже мы фиксируем появление новых сценариев, связанных с этим событием.

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка
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