Вплоть до 21 февраля вас будут чаще стараться обмануть телефонные мошенники: с чем это связано

22:02, 16 февраля 2023
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Вплоть до 21 февраля вас будут чаще стараться обмануть телефонные мошенники: с чем это связаноРассказал представитель Сбербанка
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» рассказал, что мошенники изучают и используют для своей деятельности все значимые инфоповоды. Тем более они не прошли мимо предстоящего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Фото: Goodfon.com
По словам Кузнецова, мошеннические сценарии, связанные с посланием, появляются оперативно. Поэтому гражданам нужно быть бдительными.
Новые сценарии появляются с очень высокой скоростью. 21 числа планируется послание президента России Федеральному собранию, уже мы фиксируем появление новых сценариев, связанных с этим событием.
Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка