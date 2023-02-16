Вплоть до 21 февраля вас будут чаще стараться обмануть телефонные мошенники: с чем это связано

Рассказал представитель Сбербанка

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» рассказал, что мошенники изучают и используют для своей деятельности все значимые инфоповоды. Тем более они не прошли мимо предстоящего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.