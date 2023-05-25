VR/AR-гарнитуре Apple предсказали очень скромные продажи — не более 100 000 штук до конца года

По словам экспертов компании, ожидается, что в 2023 году будет продано менее 100 000 единиц новенькой гарнитуры Apple. Казалось бы, почему так мало? Ведь это совершенно новый продукт от Apple, первый за восемь лет.

Ответ прост: гарнитура ориентирована на разработчиков, создателей контента и профессионалов, а не на среднестатистического пользователя.

Цель Apple — предоставить разработчикам возможность познакомиться с устройством, чтобы они могли создать лучшие приложения и использовать его по максимуму. Производство гарнитуры ограничено 300 000 единицами в этом году, хотя ранее предполагалось, что в первый год продаж продастся от 7 до 10 млн устройств.

Еще одна причина для низкого объема продаж — это стоимость. Шлем будет стоить около $3000, что делает его недоступным для большинства пользователей.

Но не стоит расстраиваться! Apple уже вовсю трудится над будущими моделями AR-гарнитуры. И они, в отличие от дебютного устройства, будут рассчитаны на более широкий круг пользователей.

Напомним, что анонс новинки состоится уже 5 июня, в рамках WWDC 2023.