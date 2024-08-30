VR и AR меняет восприятие расстояний, показало исследование

Участники исследования, использующие VR, склонны недооценивать расстояние до цели, тогда как пользователи AR переоценивают его. Эти эффекты проявляются сразу после использования технологий, но постепенно исчезают по мере привыкания к реальным условиям.

Результаты подчеркивают важность понимания влияния VR и AR на точность выполнения физических задач в реальном мире, что критично для таких сфер, как хирургия или авиация. Ученые планируют дальнейшие исследования для определения оптимальных условий использования VR и AR в обучении и тренингах.