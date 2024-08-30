VR и AR меняет восприятие расстояний, показало исследование

Опубликовано 30 августа 2024, 23:021 мин.
VR и AR меняет восприятие расстояний, показало исследованиеИскажение восприятия движения
Ученые Университета Торонто обнаружили, что использование виртуальной и дополненной реальности (VR и AR) может временно изменять восприятие и взаимодействие с реальным миром. В своем недавнем исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые выяснили, что изменения в движениях во время использования VR и AR могут вызывать ошибки в реальных действиях.
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Участники исследования, использующие VR, склонны недооценивать расстояние до цели, тогда как пользователи AR переоценивают его. Эти эффекты проявляются сразу после использования технологий, но постепенно исчезают по мере привыкания к реальным условиям.
Результаты подчеркивают важность понимания влияния VR и AR на точность выполнения физических задач в реальном мире, что критично для таких сфер, как хирургия или авиация. Ученые планируют дальнейшие исследования для определения оптимальных условий использования VR и AR в обучении и тренингах.