VR научились использовать для внедрения людям ложных воспоминаний

А вот это уже настоящий киберпанк, но в нашей с вами жизни

Исследователи из Чикагского университета нашли способ взломать VR-гарнитуру Oculus Quest так, чтобы изменять ее работу и тем самым манипулировать действиями пользователя.