VR научит людей с интеллектуальными нарушениями жизненным навыкам

Результаты, опубликованные в Journal of Intellectual Disability Research, показали, что участники, использующие VR-гарнитуры, добились лучших результатов в реальной жизни по сравнению с теми, кто обучался на планшетах. VR-обучение помогло им лучше усваивать навыки, такие как сортировка отходов и работа в саду.

Исследователи отметили, что VR позволяет моделировать реальные условия и уменьшать риски, связанные с обучением, а также обеспечивает более эффективное «обучение через действие». VR-технология открывает новые возможности для обучения и самостоятельной жизни людей с интеллектуальными нарушениями, улучшая их качество жизни.