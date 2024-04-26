VR-очки Apple Vision Pro не оправдали ожиданий

Для сравнения, Apple Vision Pro стоит в 9−10 раз больше конкурентов. Проблема в том, что она не в десять раз лучше и в целом не несет в себе технологических прорывов. При этом главное преимущество Apple — удобное программное обеспечение и экосистема — в этом случае нивелировано низкой скоростью выхода приложений для Vision Pro и неудобством длительной работы в VR-гарнитуре на данном этапе развития техники.