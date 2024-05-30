VR поможет учителям улучшить контакт со студентами

С помощью специальных очков виртуальной реальности учитель проводит занятие в виртуальном классе перед 30 учениками-аватарами. Во время урока система отслеживает направление взгляда учителя и показывает ему, на каких учениках он сосредоточен больше, а на каких — меньше.

Для этого используются разные методы визуализации: столбиковые диаграммы над аватарами или изменение их прозрачности. Исследования показали, что учителя лучше всего воспринимают информацию о своем взгляде с помощью столбиковых диаграмм.

Разработчики отмечают, что VR-тренировки помогают педагогам улучшить навыки общения с учениками, не перегружая их умственно. В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать систему и записывать поведение реальных учителей в классах.

VR-тренажер может стать полезным инструментом для повышения эффективности обучения.