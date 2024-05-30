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Наука и технологии
Опубликовано 30 мая 2024, 08:15
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VR поможет учителям улучшить контакт со студентами

C помощью тренажера
Для того, чтобы урок был интересным и продуктивным, учитель должен уметь удерживать внимание учеников. Исследователи разработали VR-тренажер, который помогает педагогам контролировать свой взгляд.
VR поможет учителям улучшить контакт со студентами

© Ferra.ru

С помощью специальных очков виртуальной реальности учитель проводит занятие в виртуальном классе перед 30 учениками-аватарами. Во время урока система отслеживает направление взгляда учителя и показывает ему, на каких учениках он сосредоточен больше, а на каких — меньше.

Для этого используются разные методы визуализации: столбиковые диаграммы над аватарами или изменение их прозрачности. Исследования показали, что учителя лучше всего воспринимают информацию о своем взгляде с помощью столбиковых диаграмм.

Разработчики отмечают, что VR-тренировки помогают педагогам улучшить навыки общения с учениками, не перегружая их умственно. В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать систему и записывать поведение реальных учителей в классах.

VR-тренажер может стать полезным инструментом для повышения эффективности обучения.

VR поможет учителям улучшить контакт со студентами
© Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#VR
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#технологии
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#разработка