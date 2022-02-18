VR-шлемам предсказали резкий рост популярности в 2022 году

Оказалось, что по мнению специалистов, объёмы их поставок увеличатся на 36% уже до конца текущего года. И если в потребительском VR-секторе ожидается доминирование недорогих Meta Quest 2, то самыми популярным корпоративным решением может стать AR-гарнитура Microsoft HoloLens.

Ожидается, что по итогам 2022 года объёмы поставок VR- и AR-шлемов вырастут до 14,19 млн единиц. В сравнении с 2021 годом, это огромный рост — тогда речь шла лишь о 9,86 млн реализованных гаджетов.

Напомним, что за последнее время появилось немало слухов о разработке собственных решений в данном сегменте от совершенно разных компаний. Даже Apple, судя по всему, готовится представить свой гибридный AR/VR-шлем в 2023 году. В его основу, судя по последним утечкам, ляжет чип, сравнимый по производительности с «ноутбучным» М1.