VR-шлемы линейки Oculus Quest позволят отслеживать пульс в виртуальной реальности

Вторая функция — это возможность сопряжения гарнитур с датчиками сердечного ритма с поддержкой Bluetooth и просмотра соответствующей статистики в режиме реального времени.

Данные о сердечном ритме могут отображаться практически в любом программном обеспечении VR-шлема, в том числе и в играх. При этом от разработчиков не требуется специальных усилий для активации возможности.

Совместимые датчики включают нагрудные варианты, такие как Garmin HRM-Dual и Polar H10, а также потенциально смарт-часы.