VR-шлемы предложили использовать в суде

Информацией поделилось издание Mashable. Сообщается, что с помощью VR-шлемов на суде можно обеспечить участников возможностью виртуально посмотреть, как выглядит место преступления. В рамках соответствующего исследования выяснилось, что использование гарнитуры помогает людям сформировать более согласованное решение, чем обычный показ слайд-шоу в зале суда.

Так, с помощью VR пользователи лучше запоминали местонахождение вещественных улик. Причем люди, которые видели место преступления лишь по фотографиями — реже выдавали единый вердикт, в отличии от тех, кто видел его в виртуальной реальности. Ожидается, что в судебную практику VR-шлемы будут внедрены в течение десяти лет.