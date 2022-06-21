Врач дал советы, как избежать деформации пальцев из-за длительного использования смартфона

Так, всё чаще пользователи «подкладывают» мизинец под нижнюю грань своего телефона. Таким образом они как бы облегчают его удержание в одной руке.

Но такой метод использования аппарата может негативно сказаться на здоровье. В том числе в виде деформации мизинцев.

По словам заместителя главного терапевта отделения реабилитационной медицины больницы Чжунда при Юго-восточном университете Китая Ма Мина, во время взаимодействия со смартфоном, стоит чаще менять его положение. Это поможет избежать деформации пальцев.