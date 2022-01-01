Врач дал советы по питанию россиянам, привившимся накануне Нового года

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Врач дал советы по питанию россиянам, привившимся накануне Нового годаЭто должна быть белковая пища
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал, как лучше питаться людям, которые вакцинировались от коронавируса накануне новогодних праздников.
По его словам, лучшая пища в такой ситуации — богатая белками. Прежде всего это мясо и рыба, в них содержится много белка и аминокислот, способствующих выработке антител.
«Белковая диета всегда способствовала хорошему иммунному ответу. В вегетарианской диете белков и аминокислот меньше, а антитела из аминокислот состоят, и их надо очень много, поэтому чем больше будет хороших аминокислот, легкодоступных, хорошо расщепляемых белков — хорошо усвояемое мясо, рыба, конечно, это поспособствует образованию антител», — подчеркнул учёный.
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Источник: ТАСС