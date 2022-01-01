Врач дал советы по питанию россиянам, привившимся накануне Нового года

По его словам, лучшая пища в такой ситуации — богатая белками. Прежде всего это мясо и рыба, в них содержится много белка и аминокислот, способствующих выработке антител.

«Белковая диета всегда способствовала хорошему иммунному ответу. В вегетарианской диете белков и аминокислот меньше, а антитела из аминокислот состоят, и их надо очень много, поэтому чем больше будет хороших аминокислот, легкодоступных, хорошо расщепляемых белков — хорошо усвояемое мясо, рыба, конечно, это поспособствует образованию антител», — подчеркнул учёный.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.