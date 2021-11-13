Врач-диетолог раскрыла секрет дороговизны сырной шаурмы

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Врач-диетолог раскрыла секрет дороговизны сырной шаурмыВсё оказалось вполне логично
Вы когда-нибудь задумывались, а почему шаурма в сырном лаваше стоит дороже обычной? Ответ на этот вопрос решила дать специалист, врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам эксперта, связано это с тем, что при изготовлении сырного лаваша производитель может использовать качественный сыр. А он, в свою очередь, имеет относительно высокую цену, которую и закладывают в стоимость продукта.
Сырный лаваш — это абсолютно тот же лаваш, но в тесто еще добавляется сыр. Это продукт недешёвый. Производитель смотрит, насколько это выгодно, он не может делать себе в убыток.
Елена Соломатина
Отметим, что за последний год шаурма в России подорожала, в среднем до 166 рублей (рост цены — 8%). При этом, как ни странно, в Москве блюдо оказалось дешевле, чем в Санкт-Петербурге — 162 рубля против 183 рублей.
Источник: Говорит Москва