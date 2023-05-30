Врач-диетолог рассказала, как уменьшить тягу к еде

Один из способов снизить желание есть из-за стресса – это активная физическая деятельность, такая как занятия спортом или уборка дома.

Нутрициолог утверждает, что уже 10-15 минут физических упражнений позволят сжечь лишние калории и существенно снизить уровень стресса. Даже небольшая физическая активность положительно повлияет на эмоциональное состояние человека.

Ещё одним важным аспектом является отдых. Елена Свиридова рекомендует выделять хотя бы полчаса в день на любимое занятие, будь то чтение книги или просмотр сериала.

Она подчёркивает, что это время поможет переключиться от повседневных забот и расслабиться, что в свою очередь снизит уровень стресса и количество случаев переедания.

Кроме того, нутрициолог советует избегать покупки вредных продуктов, фастфуда и сладостей. Вместо них стоит предпочесть более полезные варианты, такие как батончики, горький шоколад и свежие фрукты.