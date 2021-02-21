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Врач допустил новую пандемию птичьего гриппа
Напомним, что в России зафиксировали первый в мире случай заражения человека штаммом H5N8
Напомним, что вчера стало известно о том, что в Россию проник новый мутировавший вид птичьего гриппа. Это первый в мире случай заражения человеком штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа. Врач Александр Мясников допустил в связи с этим новую пандемию.
Об этом специалист сообщил в своем канале в Telegram. Так, по его словам, новый штамм птичьего вируса способен подвергнуться мутациям, что в конечном итоге может привести к новой пандемии.
”Помните мои слова о том, что опасный птичий грипп в двух мутациях от нас? Вот первая мутация — от птиц к человеку”, — поделился Мясников с подписчиками своего канала.
Специалист также отметил, что ВОЗ с 2004 года зафиксировала порядка 860 случаев птичьего гриппа, а их летальность составила 53%.