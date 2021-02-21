Врач допустил новую пандемию птичьего гриппа

Об этом специалист сообщил в своем канале в Telegram. Так, по его словам, новый штамм птичьего вируса способен подвергнуться мутациям, что в конечном итоге может привести к новой пандемии.

”Помните мои слова о том, что опасный птичий грипп в двух мутациях от нас? Вот первая мутация — от птиц к человеку”, — поделился Мясников с подписчиками своего канала.

Специалист также отметил, что ВОЗ с 2004 года зафиксировала порядка 860 случаев птичьего гриппа, а их летальность составила 53%.