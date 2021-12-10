Врач-эпидемиолог раскрыла секрет защиты от тяжёлого течения COVID-19

По словам заместителя директора по научной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимира Дедкова, для этого достаточно вакцинироваться от коронавируса.

Это снижение числа тяжёлых случаев COVID-19 как раз эффект вакцинации. Может быть, вакцина и не защищает полностью, но тем не менее, когда человек инфицируется, у него заболевание протекает легче. Владимир Дедков

Специалист отмечает, что прививка не может гарантировать 100% эффективность защиты от COVID-19. Но при этом именно вакцина — лучший способ избежать необходимости искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в случае заражения.