Врач-эпидемиолог раскрыла секрет защиты от тяжёлого течения COVID-19

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Врач-эпидемиолог раскрыла секрет защиты от тяжёлого течения COVID-19Внезапно, это не так уж и сложно
Спустя почти два года после начала пандемии COVID-19, о болезни известно не так уж и мало. В том числе и то, как защититься от более тяжёлого течения заболевания.
По словам заместителя директора по научной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимира Дедкова, для этого достаточно вакцинироваться от коронавируса.
Это снижение числа тяжёлых случаев COVID-19 как раз эффект вакцинации. Может быть, вакцина и не защищает полностью, но тем не менее, когда человек инфицируется, у него заболевание протекает легче. Владимир Дедков
Специалист отмечает, что прививка не может гарантировать 100% эффективность защиты от COVID-19. Но при этом именно вакцина — лучший способ избежать необходимости искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в случае заражения.
Источник: ТАСС