Врач-эпидемиолог рассказал, как новый и более заразный коронавирус повлияет на вакцинацию

По словам специалиста, учёный мир придерживается гипотезы, что новая разновидность вируса более заразна, чем прежняя, передаёт РИА Новости. И если эти предположения подтвердятся, то они вряд ли как-то повлияют на уже имеющиеся планы по борьбе с коронавирусом, в том числе на вопрос вакцинации. При этом специалист также отметил, что прямо сейчас в Великобритании проявляются признаки третьей волны эпидемии.

Напомним, что за последние несколько дней в Британии зарегистрировали 30 тыс новых заражений. Но что самое неприятное во всём этом, так это выявление в стране новой вариации COVID-19. В связи с этим многие страны ввели ограничения на въезд из Великобритании на свою территорию В их числе оказались Австрия, Бельгия, Болгария, Германия и Франция.