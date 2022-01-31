Врач-гинеколог: чем опасна беременность после 35 лет

Акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк решила рассказать о том, чем опасна беременность как минимум после 35 лет.

По словам специалиста, самая высокий риск заключается в том, что велики шансы не забеременеть. Связано это с тем, что после 30 происходит снижение репродуктивного потенциала.

Вместе с тем врач отметила, что с возрастом увеличивается риск родить ребенка с хромосомными нарушениями — например, с синдромом Дауна. При этом девушки, рожающие в 40 лет, рискуют в 9-10 раз больше, чем те, кто рожает в 30 лет.

Также Фисюк обратила внимание, что в более позднем возрасте восстановление в послеродовом периоде потребует у девушки больших усилий и времени.