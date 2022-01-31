Врач-гинеколог: чем опасна беременность после 35 лет

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Врач-гинеколог: чем опасна беременность после 35 летПолезная информация для тех, кто решил рожать в этом возрасте
Очень часто можно услышать, что девушкам стоит не затягивать с рождением детей. Но насколько это верное утверждение?
Акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк решила рассказать о том, чем опасна беременность как минимум после 35 лет.
По словам специалиста, самая высокий риск заключается в том, что велики шансы не забеременеть. Связано это с тем, что после 30 происходит снижение репродуктивного потенциала.
Вместе с тем врач отметила, что с возрастом увеличивается риск родить ребенка с хромосомными нарушениями — например, с синдромом Дауна. При этом девушки, рожающие в 40 лет, рискуют в 9-10 раз больше, чем те, кто рожает в 30 лет.
Также Фисюк обратила внимание, что в более позднем возрасте восстановление в послеродовом периоде потребует у девушки больших усилий и времени.
Источник: Известия