Врач-иммунолог предсказал потенциальное возникновение новой эпидемии

Это, по мнению эксперта, может привести к эпидемии туберкулеза. По его подсчетам, заразиться туберкулезом могут примерно 6 млн человек во всем мире.

”У нас постоянно идет плановая вакцинация БЦЖ, которая остается с человеком всю жизнь. Кроме того, эта вакцина стимулирует иммунную систему и используется еще как естественный иммуностимулятор. COVID-19 перетянул на себя все внимание”, - поделился врач, отметив, что из этого следует увеличение числа невакцинированных людей, следовательно и тех, кто может заразиться туберкулезом.