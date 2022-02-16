Врач-иммунолог раскрыл редкий симптом коронавируса

Наука и технологии
Сегодня в 10:33
1 мин.
Врач-иммунолог раскрыл редкий симптом коронавирусаРанее он уже рассказывал о том, какие бывают постковидные синдромы
Долгое время одним из основных симптомов коронавируса, помимо высокой температуры, считалась потеря обоняния и вкуса. Но у болезни есть и другие, более редкие проявления. О некоторых из них рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.
По словам специалиста, у заражённых COVID-19 в редких случаях происходит воспаление мозгового вещества. Речь идёт о так называемых энцефалите или энцефаломиелите.
Его мозгового воспаления природа обсуждается. Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером. Но это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит. Николай Крючков
Напомним, что ранее Крючков уже рассказывал о новых симптомах, с которыми могут столкнуться переболевшие COVID-19. К ним он отнёс сыпь и выпадение волос.
Источник: URA.ru