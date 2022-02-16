Врач-иммунолог раскрыл редкий симптом коронавируса

По словам специалиста, у заражённых COVID-19 в редких случаях происходит воспаление мозгового вещества. Речь идёт о так называемых энцефалите или энцефаломиелите.

Его мозгового воспаления природа обсуждается. Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером. Но это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит. Николай Крючков

Напомним, что ранее Крючков уже рассказывал о новых симптомах, с которыми могут столкнуться переболевшие COVID-19. К ним он отнёс сыпь и выпадение волос.