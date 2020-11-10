Врач-иммунолог рассказал, с какого возраста люди становятся наиболее уязвимы перед COVID-19

Связано это с тем, что именно в 35 лет организм начинает стареть биологически. Кроме того, в этом возрасте у человека начинает ослабевать иммунитет. Врач сообщил, что за формирование иммунитета к большинству инфекций ответственен орган под названием тимус. Именно в нем возникают нужные для иммунного ответа клетки. Так, эффективнее всего этот орган работает в детстве, а также в подростковом возрасте.

”С подросткового возраста начинается заметная инволюция тимуса, и к 35 годам от него остается всего 10 процентов” — поделился Болибок. Таким образом, люди до 30-35 лет реже сталкиваются с COVID-19.