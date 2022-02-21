Врач-инфекционист раскрыл уровень коллективного иммунитета к COVID-19 у россиян

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Врач-инфекционист раскрыл уровень коллективного иммунитета к COVID-19 у россиянЭта цифра приятно удивляет
В последнее время всё чаще можно услышать мысль, что в тех или иных городах России достигли высокого уровня коллективного иммунитета к коронавирусу. Но насколько высок этот показатель для страны в целом?
По словам главного врача клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, в России был достигнут 80%-коллективный иммунитет к COVID-19. Врач заявил, что об этом свидетельствуют целый ряд лабораторных данных, основанных на исследованиях нескольких миллионов россиян на антитела к S-белку коронавируса.
Более 80% людей по всей стране тем или иным способом проиммунизированы от коронавируса — либо провакцинированы, либо переболели, но в любом случае, имеют антитела.
Андрей Поздняков
Вместе с тем специалист подчеркнул, что омикроном болеют многие, но в то же время на стационарное лечение попадает не так много заболевших. Смертельных же исходов при новой мутации ещё меньше.
Источник: РИА Новости