Врач-инфекционист Татьяна Сергеева предупредила россиян о риске рака крови при заражении герпесвирусом

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Сегодня в 15:35
Врач-инфекционист Татьяна Сергеева предупредила россиян о риске рака крови при заражении герпесвирусомСпровоцировать он может и онкологию лимфатической системы
По словам специалиста, герпесвирус четвертого типа Эпштейна-Барр способен спровоцировать онкологические заболевания, в частности рак крови или лимфатической системы. Сергеева отметила, что наличие инфекции не является гарантией того, что рак возникнет, однако поскольку риски есть, выздоровевшим следует наблюдаться в течение полугода у специалистов.
Также инфекционист предупредила и о риске, связанном с цитомегаловирусом. Она сообщила о важности сдачи анализа на антитела к этому вирусу при планировании беременности. Дело в том, что цитомегаловирус способен спровоцировать выкидыш.
Так, если женщина заразилась на ранних сроках беременности, то происходит прерывание беременности, самопроизвольные выкидыши, либо же плод подвергается тератогенному действию вируса.
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