Врач-инфекционист Татьяна Сергеева предупредила россиян о риске рака крови при заражении герпесвирусом

Также инфекционист предупредила и о риске, связанном с цитомегаловирусом. Она сообщила о важности сдачи анализа на антитела к этому вирусу при планировании беременности. Дело в том, что цитомегаловирус способен спровоцировать выкидыш.

Так, если женщина заразилась на ранних сроках беременности, то происходит прерывание беременности, самопроизвольные выкидыши, либо же плод подвергается тератогенному действию вируса.

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