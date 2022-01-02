Врач-кардиохирург назвал мифом пользу красного вина

По словам специалиста, то, что бокал красного вина полезен — это «выдумки». Он отметил, что, в отличие от белого вина, красное дольше выводится организма. Связано это со слабым мочегонным эффектом напитка.

Стоит отметить, что ранее, в начале декабря 2021 года, Бокерия стал обладателем титула «просветитель года» по версии премии «Знание». Также специалисты признали его вклад в просвещение в области «Спорт и ЗОЖ».

Напомним, что в июле Лео Бокерия объяснил невысокие темпы вакцинации от коронавируса в России низким уровнем понимания ответственности населения. На фоне этого врач призвал людей нести ответственность не только за себя, но и за окружающих.