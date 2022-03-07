Врач-кардиолог: как себя вести при резком повышении давления

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Врач-кардиолог: как себя вести при резком повышении давленияИ чего делать не стоит ни в коем случае
Очень часто люди, столкнувшиеся с резким повышением давления, начинают паниковать. Это, как оказалось, совершенно неправильное поведение в сложившейся ситуации.
По словам врача-кардиолога Анны Кореневич, главное, что нужно сделать при внезапном повышении давления — это, наоборот, успокоиться. Не стоит считать, что случившееся является предвестником инфаркта или инсульта.
Более того, врач подчеркнула, что состояние здоровья может зависеть от реакции человека на повышение давления. И чем человек в этот момент спокойнее, тем ему будет лучше.
Также Кореневич отметила, что важно не пытаться резко снизить поднявшееся давление. Это нужно делать плавно. В крайнем случае, если человек не может успокоиться, можно принять небольшое количество крепкого алкоголя.
Источник: МедикФорум