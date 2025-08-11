Врач-кардиолог предупредил о риске для сердца от избытка белка, алкоголя и чрезмерных тренировок

В интервью Business Insider он выделил несколько факторов риска. Чрезмерное потребление белка, особенно из продуктов с высоким содержанием холестерина (красное мясо, молочные продукты), повышает воспаление и нагрузку на почки, что может привести к проблемам с сердцем.

По данным исследований, такие диеты увеличивают риск сердечной недостаточности на 50%.

Опасно и «запойное» употребление алкоголя по выходным — оно связано с аритмиями, повышенным давлением и кардиомиопатией, даже у людей, которые в остальное время ведут здоровый образ жизни.

Наконец, чрезмерные тренировки в ущерб сну увеличивают уровень воспаления и стресса, что негативно сказывается на сердце. По словам Яранова, ключ к здоровью сердца — умеренность и баланс.