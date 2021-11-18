Врач-кардиолог раскрыла ранние признаки отрыва тромба

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Врач-кардиолог раскрыла ранние признаки отрыва тромбаБудьте внимательны к своему здоровью
Отрыв тромба опасен настолько, что в конечном итоге может привести к смерти. О том, какие признаки могут говорить о том, что произошло именно это, рассказала врач-кардиолог с 22-летним стажем Анна Кореневич.
По словам специалиста, когда у человека отрывается тромб, его физическое и ментальное состояние сильно изменяются.
Когда развивается тромбоз в коронарных артериях, то в этот момент человек начинает испытывать давящие и сжимающие боли за грудиной, которые длятся больше 15 минут. Появляется слабость, потливость, очень характерен страх смерти.
Анна Кореневич
В этот же момент человек может ощутить появление одышки, тошноты и рвоты. В тяжёлых случаях может обнаружиться то, что человек стал задыхаться.
Не стоит забывать и о возможных болях по всей поверхности грудной клетки, в руках, в передней поверхности шеи и даже в нижней челюсти — всё это также говорит о возможном тромбозе.
Источник: Lenta.ru