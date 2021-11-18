Врач-кардиолог раскрыла ранние признаки отрыва тромба

В этот же момент человек может ощутить появление одышки, тошноты и рвоты. В тяжёлых случаях может обнаружиться то, что человек стал задыхаться.

Не стоит забывать и о возможных болях по всей поверхности грудной клетки, в руках, в передней поверхности шеи и даже в нижней челюсти — всё это также говорит о возможном тромбозе.